Компания Ocean Infinity безрезультатно завершила поиски пропавшего малайзийского Boeing 

ТАСС, 29 мая. Американская компания Ocean Infinity объявила во вторник о безрезультатном завершении поисков в южной части Индийского океана пропавшего в марте 2014 года малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Соответствующее заявление распространило агентство БЕРНАМА.
"Компания в течение трех месяцев обследовала и собирала данные на площади более 112 тыс. кв. км, что намного превышает первоначальную задачу (25 тыс. кв. км — прим. ТАСС). Однако вынуждены признать, что поиски не достигли своей цели", — отмечается в сообщении Ocean Infinity. В компании «разочарованы исходом операции», однако там «с гордостью констатировали», что за три месяца поисков была обследована почти такая же площадь, как и за три предыдущих года.
Кроме того, представители компании «выразили надежду, что в будущем правительство Малайзии вновь обратится за услугами к Ocean Infinity».
Принадлежавший авиакомпании «Малайзийские авиалинии» самолет 8 марта 2014 года через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли.
В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. В начале этого года было подписало соглашение с Ocean Infinity о возобновлении поисков самолета, на это было отведено 90 суток. Согласно договору, компания могла получить оплату только в случае обнаружения лайнера. По предварительным подсчетам, речь может идти о $70 млн