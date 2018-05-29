Компания Ocean Infinity безрезультатно завершила поиски пропавшего малайзийского Boeing

ТАСС , 29 мая. Американская компания Ocean Infinity объявила во вторник о безрезультатном завершении поисков в южной части Индийского океана пропавшего в марте 2014 года малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Соответствующее заявление распространило агентство БЕРНАМА.

"Компания в течение трех месяцев обследовала и собирала данные на площади более 112 тыс. кв. км, что намного превышает первоначальную задачу (25 тыс. кв. км — прим. ТАСС). Однако вынуждены признать, что поиски не достигли своей цели", — отмечается в сообщении Ocean Infinity. В компании «разочарованы исходом операции», однако там «с гордостью констатировали», что за три месяца поисков была обследована почти такая же площадь, как и за три предыдущих года.

Кроме того, представители компании «выразили надежду, что в будущем правительство Малайзии вновь обратится за услугами к Ocean Infinity».

Принадлежавший авиакомпании «Малайзийские авиалинии» самолет 8 марта 2014 года через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли.