На юге Нижегородской области — чрезвычайная пожароопасность.

Областное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области с 30 мая по 04 июня 2018 года. По данным Верхне-Волжского управления метеослужбы, в этот период по южной половине Нижегородской области сохранится чрезвычайная (5 класс), местами высокая (4 класс) пожароопасность лесов. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности и запрет на посещение лесов. При обнаружении природного пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарных.