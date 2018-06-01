На Ямале замело дороги и отменены вертолетные рейсы

На Ямале из-за непогоды отменны вертолётные рейсы. Дорожники переведены в усиленный режим работы — загородные трассы расчищают от снега.

«Также ведётся обработка трасс противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам — это повороты, подъёмы и спуски, подъезды к мостам. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость», — рассказал заместитель генерального директора «Ямалавтодора» Дмитрий Павлов

Из-за непогоды утром отменился вертолетный рейс « Салехард Лабытнанги ». Задержаны рейсы «Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный» и «Салехард — Питляр — Мужи — Горки». По данным аэропорта Салехарда, задержаны вылеты пассажирских самолетов в Москву , Салемал, Новый Уренгой, Екатеринбург Санкт-Петербург и прибытие рейсов из Ноябрьска , Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя.

На окружную столицу утром обрушился снегопад, засыпало Лабытнанги и Новый Уренгой. В Ноябрьске из-за проливного дождя отменено праздничное шествие ко Дню защиты детей. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах региона ожидаются метель, дожди и штормовой ветер до 25 метров в секунду..