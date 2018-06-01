На Ямале из-за непогоды отменились вертолётные рейсы, а трассы замело снегом

На Ямале из-за непогоды отменились вертолетные рейсы, а окружную столицу завалило снегом. В отдельных районах региона синоптики обещают штормовой ветер — до 25 метров в секунду и гололед.

Из-за непогоды утром из Лабытнанги вертолет не смог улететь в Салехард . Объявлены задержки на рейсах «Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный» и «Салехард — Питляр — Мужи — Горки».

«Если сегодня погода не позволит обеспечить полеты, то рейсы будут перенесены на завтра», — сообщили в аэропорту окружной столицы. При этом в воздушной гавани не исключают, что возможны задержки и пассажирских самолетов. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, на трассах работает спецтехника.