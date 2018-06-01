Ещё
На Ямале из-за непогоды отменились вертолётные рейсы, а трассы замело снегом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин — Кадырову: "Плохо работаете"
Путин — Кадырову: "Плохо работаете"

На Ямале из-за непогоды отменились вертолётные рейсы, а трассы замело снегом 

Noyabrsk24.ru 1 июня 2018
Фото: Noyabrsk24.ru
На Ямале из-за непогоды отменились вертолетные рейсы, а окружную столицу завалило снегом. В отдельных районах региона синоптики обещают штормовой ветер — до 25 метров в секунду и гололед.
Из-за непогоды утром из Лабытнанги вертолет не смог улететь в Салехард. Объявлены задержки на рейсах «Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный» и «Салехард — Питляр — Мужи — Горки».
«Если сегодня погода не позволит обеспечить полеты, то рейсы будут перенесены на завтра», — сообщили в аэропорту окружной столицы. При этом в воздушной гавани не исключают, что возможны задержки и пассажирских самолетов. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, на трассах работает спецтехника.
«Они заняты очисткой загородных трасс от перемётов и снега. Также ведется обработка трасс противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам — это повороты, подъемы и спуски, подъезды к мостам. Призываем автомобилистов быть предельно осторожными, адекватно оценивать погодные и дорожные условия, не превышать скорость», — рассказал замдиректора «Ямалавтодора» Дмитрий Павлов.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Жительницу Ямала оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов За три месяца на Ямале больше двух десятков несовершеннолетних стали жертвами преступлений На Ямале из-за непогоды легковушки не выпускают на трассы
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Живёт без связи в кишлаке»: история «ожившего» советского летчика15
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»46
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»37
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»285
Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем360
Видео
06:26
«Они хотят слишком много»: когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение