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Тысячи жителей Кубы эвакуированы из‐за шторма «Альберто»
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Тысячи жителей Кубы эвакуированы из‐за шторма «Альберто» 

360tv.ru 1 час назад
Порядка 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за мощных дождей, вызванных пришедшим на Кубу субтропическим штормом «Альберто». Об этом 29 мая сообщили «Известия».
В одной только провинции Вилья-Клара эвакуированы около восьми тысяч, а в центральной области Съенфуэгос целых десять тысяч человек. Еще свыше шести тысяч жителей западной провинции Матансас тоже оставили свои города.
Помимо этого, невозможно добраться до ряда населенных пунктов в провинции Санкти-Спиритус, где из-за ливня обрушился мост. В стране отменены автобусные и железнодорожные перевозки.
В США жертвами мощного шторма «Альберто» стали двое журналистов. Они отправились снимать сюжет о непогоде.
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