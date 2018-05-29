Тысячи жителей Кубы эвакуированы из‐за шторма «Альберто»

Порядка 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за мощных дождей, вызванных пришедшим на Кубу субтропическим штормом «Альберто». Об этом 29 мая сообщили «Известия»

В одной только провинции Вилья-Клара эвакуированы около восьми тысяч, а в центральной области Съенфуэгос целых десять тысяч человек. Еще свыше шести тысяч жителей западной провинции Матансас тоже оставили свои города.

Помимо этого, невозможно добраться до ряда населенных пунктов в провинции Санкти-Спиритус, где из-за ливня обрушился мост. В стране отменены автобусные и железнодорожные перевозки.