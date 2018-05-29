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Глава Кубы оценил ущерб острову от шторма «Альберто»
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Глава Кубы оценил ущерб острову от шторма «Альберто» 

РИА Новости 14 минут назад
МЕХИКО, 29 мая — РИА Новости. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель провел совещание по оценке последствий удара по острову шторма «Альберто».
По последним данным кубинских властей, всего из-за стихии были эвакуированы более 15 тысяч человек в провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Вилья-Клара. Почти 44 тысячи домов остались без подачи электричества, нарушена телефонная связь. Центр прогнозирования кубинского института метеорологии сообщает, что в течение вторника сильные дожди на острове продолжатся, несмотря на удаление «Альберто» от Кубы.
Канал Globovision отмечает, что Диас-Канель и министры проанализировали сложную ситуацию и меры, которые необходимо принять для устранения последствий удара стихии.
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