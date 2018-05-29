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МЧС объявило о чрезвычайной пожарной опасности в двух районах Бурятии
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МЧС объявило о чрезвычайной пожарной опасности в двух районах Бурятии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
УЛАН-УДЭ, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Бурятии во вторник предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Иволгинском и Селенгинском районе республики в ближайшие дни.
"30-31 мая в Иволгинском и Селенгинском районах чрезвычайно-высокая пожарная опасность — пятый класс", — говорится в сообщении ведомства.
В регионе с начала недели установилась жаркая сухая погода — до плюс 33 градусов. В Баунтовском, Джидинском, Кяхтинском и Муйском районах в ближайшие дни установится четвертый (высокий) класс пожарной опасности. На среду синоптики обещают местами грозы, ветер с порывами до 18 метров в секунду.
На утро вторника в республике зарегистрировано два лесных пожара: 0,5 га леса горит в Джидинском районе и 469 га — в Баунтовском районе. Второй пожар не тушат, так как возгорание не угрожает населенным пунктам.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, нынешний пожароопасный сезон отмечается сокращением количества лесных пожаров на 24%. За апрель и май 2017 года в Бурятии произошло 233 лесных пожара, за эти же два месяца 2018 года — 178. Площадь, пройденная огнем, снизилась в 11 раз — с 115,8 тыс. га до 10,4 тыс. га. «Оперативность тушения пожаров в первые сутки сейчас составляет около 94%, в то время как в 2017 году — 82%», — добавили в ведомстве.
Для любителей отдыха на природе на землях лесного фонда создано 267 специально оборудованных мест. Ранее сообщалось, что патрули выявили более 1,1 тыс. нарушений пожароопасного режима, рассмотрено 294 административных дела, сумма наложенных штрафов составила более 1,2 млн рублей, возбуждено семь уголовных дел по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».
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