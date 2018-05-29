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За месяц с берегов Дона вывезли 15 тонн мусора
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За месяц с берегов Дона вывезли 15 тонн мусора 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В МЧС Ростовской области подвели итоги акции «Чистый берег», продолжавшейся весь май. Добровольцы и спасатели вывезли с берегов Дона более 33 кубометров отходов.
В акции принимали участие не только сотрудники МЧС, но и общественники, студотряды и казаки. Не остались в стороне и представители администраций районов и городов области.
— В результате проведения акции с берегов водоемов Ростовской области было вывезено более более 15 тонн мусора, обследовано более 14 км. береговой линии. В уборке приняли участие 200 человек, — сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Основная идея акции — показать людям пример, как человек и природа тесно взаимосвязаны. Бережное отношение к природе — это и есть культурное воспитание, напомнили в ведомстве.
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