За месяц с берегов Дона вывезли 15 тонн мусора

МЧС Ростовской области подвели итоги акции «Чистый берег», продолжавшейся весь май. Добровольцы и спасатели вывезли с берегов Дона более 33 кубометров отходов.

В акции принимали участие не только сотрудники МЧС, но и общественники, студотряды и казаки. Не остались в стороне и представители администраций районов и городов области.

— В результате проведения акции с берегов водоемов Ростовской области было вывезено более более 15 тонн мусора, обследовано более 14 км. береговой линии. В уборке приняли участие 200 человек, — сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Основная идея акции — показать людям пример, как человек и природа тесно взаимосвязаны. Бережное отношение к природе — это и есть культурное воспитание, напомнили в ведомстве.