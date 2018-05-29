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Сахалинец утонул в попытке установить сети на реке Найбе
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Сахалинец утонул в попытке установить сети на реке Найбе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина утонул в реке Долинского района Сахалинской области 29 мая. Об этом сообщил корреспондент «360».
По предварительной информации, двое сахалинцев решили переплыть реку Найбу на одноместной резиновой лодке, чтобы установить сети. Лодку подхватило течение, и мужчины выпали за борт. Один из пострадавших смог добраться до берега. Второй мужчина утонул.
Сейчас на месте происшествия, в районе водозабора на ТЭЦ, находятся сотрудники полиции, инспекции по маломерным судам МЧС, также сотрудники районного отдела ГО и ЧС. Ожидается прибытие спасателей и водолазов Сахалинского ПСО им. В. А. Полякова.
Двух молодых людей из Краснодарского края в возрасте 25 и 27 лет унесло в море на матрасе на 20 километров от берега в Геленджике. Пострадавших эвакуировали на самолете. Они получили солнечные ожоги.
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