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Пять человек эвакуировали из горящего помещения в Москве
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Пять человек эвакуировали из горящего помещения в Москве 

РИАМО 1 час назад
На востоке Москвы произошло возгорание в подвальном помещении нежилого здания, пожарные эвакуировали оттуда пять человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«На улице Николая Химушина, дом 5, строение 1 была заявка о задымлении. По прибытии обнаружено возгорание в подвальном помещении административного здания. Пять человек эвакуировали. Возгорание оперативно ликвидировали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что о пострадавших не сообщается, площадь возгорания уточняется.
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