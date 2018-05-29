Пять человек эвакуировали из горящего помещения в Москве

«На улице Николая Химушина, дом 5, строение 1 была заявка о задымлении. По прибытии обнаружено возгорание в подвальном помещении административного здания. Пять человек эвакуировали. Возгорание оперативно ликвидировали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что о пострадавших не сообщается, площадь возгорания уточняется.