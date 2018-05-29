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КНР хочет использовать камчатский аэропорт Елизово как запасной для своих судов
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КНР хочет использовать камчатский аэропорт Елизово как запасной для своих судов 

Говорит Москва 1 час назад
Её руководство выразило заинтересованность в использовании взлётно-посадочных полос комплекса для самолётов, выполняющих рейсы между Юго-Восточной Азией и Северной Америкой.
В настоящее время аэропорт Елизово готовится к реконструкции. Проект предполагает строительство нового терминала площадью более 30 тысяч кв. метров, а также гостиницы и делового центра.
Компания China Southern Airlines имеет в своём авиапарке более 750 самолётов, которые ежедневно осуществляют более двух тысяч рейсов в сорока странах.
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