КНР хочет использовать камчатский аэропорт Елизово как запасной для своих судов

Её руководство выразило заинтересованность в использовании взлётно-посадочных полос комплекса для самолётов, выполняющих рейсы между Юго-Восточной Азией и Северной Америкой.

В настоящее время аэропорт Елизово готовится к реконструкции. Проект предполагает строительство нового терминала площадью более 30 тысяч кв. метров, а также гостиницы и делового центра.

Компания China Southern Airlines имеет в своём авиапарке более 750 самолётов, которые ежедневно осуществляют более двух тысяч рейсов в сорока странах.