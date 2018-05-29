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В Херсонской области масштабный пожар: горят 130 га леса
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В Херсонской области масштабный пожар: горят 130 га леса 

РИА Новости Крым 14 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В Херсонской области горит 130 гектаров леса. Об этом сообщают местные СМИ.
Пожар продолжается уже больше суток. По данным херсонского главка ГосЧС, в тушении пожара задействованы более 200 человек, вертолет и два самолета, а на горящие участки уже сброшено более 105 тонн воды. При этом украинские спасатели исключают, что техногенная катастрофа произошла из-за природного фактора.
"Новый пожар начался в трех местах. Причем очаги загорания появлялись поочередно: только вспыхнуло в одном месте, и туда стянули технику, как за пятьсот-семьсот метров снова появился дым. А так как грозы в этот день не было, и молния поджечь лес не могла, вывод однозначный — пожар спровоцировал человеческий фактор" — цитируют украинские СМИ начальника Главного управления ГС ЧС Херсонщины Сергея Черного.
Также спасатели уточнили, что угрозы для близлежащих населенных пунктов пока нет.
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