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Ночью в с. Обшаровка больше часа тушили крупный пожар в частном доме
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Ночью в с. Обшаровка больше часа тушили крупный пожар в частном доме
Волга Ньюс
1 час назад
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Площадь пожара составила 160 кв. м. В его тушении участвовали восемь человек, которые, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 3:52.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.
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