Ночью в с. Обшаровка больше часа тушили крупный пожар в частном доме

Площадь пожара составила 160 кв. м. В его тушении участвовали восемь человек, которые, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 3:52.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.