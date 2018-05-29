На севере Чили произошло мощное землетрясение

В понедельник на севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5, передает ТАСС

Сведений о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии нет. По сведениям Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр землетрясения находился в 13 км к северо-западу от города Ла-Серена, на глубине 42,7 км.

Регион Кокимбо, где произошло землетрясение, серьезно пострадал 16 сентября 2016 года от мощного землетрясения магнитудой 8,4. Тогда в результате удара стихии 15 человек погибли, 6 тысяч остались без крова, более тысячи домов были разрушены, а инфраструктуре — нанесен большой ущерб.