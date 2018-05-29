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На севере Чили произошло мощное землетрясение
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На севере Чили произошло мощное землетрясение 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник на севере Чили произошло землетрясение магнитудой 5, передает ТАСС.
Сведений о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии нет. По сведениям Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр землетрясения находился в 13 км к северо-западу от города Ла-Серена, на глубине 42,7 км.
Регион Кокимбо, где произошло землетрясение, серьезно пострадал 16 сентября 2016 года от мощного землетрясения магнитудой 8,4. Тогда в результате удара стихии 15 человек погибли, 6 тысяч остались без крова, более тысячи домов были разрушены, а инфраструктуре — нанесен большой ущерб.
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