Три населенных пункта остаются подтопленными в Якутии

Там проживают больше тысячи человек. Это Среднеколымск , Зырянка и Верхнеколымск.

В подтопленных населенных пунктах организована работа пунктоов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 300 человек. Они обеспечены продуктами питания и медикаментами.

В Среднеколымске остаются частично подтопленными 57 дворов. В этих домах проживают 246 человек, в том числе 42 ребенка. Большинство жильцов поселились у родственников и знакомых. В ПВР разместились восемь человек, в том числе один ребенок.

В Зырянке частично подтоплены 25 дворов, сообщает ИА YakutiaMedia. Их жильцы не отселены, так как здания стоят на сваях.

В Верхнеколымске частично подтоплено 27 дворов. Жильцы этих зданий также не отселены.

Также подтоплены взлетно-посадочные полосы аэропортах Среднеколымска и Зырянки. Во избежание аварийных ситуаций аэропорты не принимают самолеты. Оба аэровокзала открыты для приема вертолетов.