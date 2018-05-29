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Три населенных пункта остаются подтопленными в Якутии
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Три населенных пункта остаются подтопленными в Якутии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Там проживают больше тысячи человек. Это Среднеколымск, Зырянка и Верхнеколымск.
В подтопленных населенных пунктах организована работа пунктоов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 300 человек. Они обеспечены продуктами питания и медикаментами.
В Среднеколымске остаются частично подтопленными 57 дворов. В этих домах проживают 246 человек, в том числе 42 ребенка. Большинство жильцов поселились у родственников и знакомых. В ПВР разместились восемь человек, в том числе один ребенок.
В Зырянке частично подтоплены 25 дворов, сообщает ИА YakutiaMedia. Их жильцы не отселены, так как здания стоят на сваях.
В Верхнеколымске частично подтоплено 27 дворов. Жильцы этих зданий также не отселены.
Также подтоплены взлетно-посадочные полосы аэропортах Среднеколымска и Зырянки. Во избежание аварийных ситуаций аэропорты не принимают самолеты. Оба аэровокзала открыты для приема вертолетов.
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