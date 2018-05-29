Власти Малайзии пообещали представить детальный доклад о поисках пропавшего Boeing

ТАСС , 29 мая. Власти Малайзии намерены представить общественности детальный доклад по результатам завершения поиска пропавшего самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и пропавшего в марте 2014 года. Об этом сообщает во вторник агентство Bernama со ссылкой на министра транспорта Энтони Локе Сиеу Фука.

"Мы не можем гарантировать, что лайнер будет найден, но с полной уверенностью могу сказать, что доклад, который по итогам поисковой операции поступит в правительство, будет опубликован без каких-либо правок", — отметил глава ведомства.

Как ожидается, американская компания Ocean Infinity во вторник завершит 90-дневную операцию, участие в которой принимало судно Seabed Constructor, оснащенное восемью автономными аппаратами, способными обследовать дно на самых больших глубинах. Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на днях сообщил, что, скорее всего, это станет последней попыткой найти лайнер.

8 марта 2014 года принадлежавший авиакомпании «Малайзийские авиалинии» самолет через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с экранов радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли.