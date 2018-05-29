Ещё
Власти Малайзии пообещали представить детальный доклад о поисках пропавшего Boeing
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья

Власти Малайзии пообещали представить детальный доклад о поисках пропавшего Boeing 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 29 мая. Власти Малайзии намерены представить общественности детальный доклад по результатам завершения поиска пропавшего самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и пропавшего в марте 2014 года. Об этом сообщает во вторник агентство Bernama со ссылкой на министра транспорта Энтони Локе Сиеу Фука.
"Мы не можем гарантировать, что лайнер будет найден, но с полной уверенностью могу сказать, что доклад, который по итогам поисковой операции поступит в правительство, будет опубликован без каких-либо правок", — отметил глава ведомства.
Как ожидается, американская компания Ocean Infinity во вторник завершит 90-дневную операцию, участие в которой принимало судно Seabed Constructor, оснащенное восемью автономными аппаратами, способными обследовать дно на самых больших глубинах. Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на днях сообщил, что, скорее всего, это станет последней попыткой найти лайнер.
8 марта 2014 года принадлежавший авиакомпании «Малайзийские авиалинии» самолет через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с экранов радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли.
В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. В начале 2018 года было подписало соглашение с Ocean Infinity о возобновлении поисков самолета, на это было отведено 90 суток.
ТАСС: последние новости
МИД Канады призвал Россию взаимодействовать со следствием по делу о крушении MH17 Самолет UTair благополучно приземлился во Внукове, несмотря на проблему со стойкой шасси В США губернатор штата Мэриленд ввел режим ЧС в связи с наводнением в городе Элликот
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»90
Чудо-женщина отказалась от Евровидения5
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1168
Кипр закрывает счета граждан РФ163
Украина теряет контроль над «границами» Крыма165
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
03:44
Будущих моделей агентство связывало кредитами
Общество
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
04:58
Врачи объяснили выздоровление Скрипалей
В мире Европа
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение