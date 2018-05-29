Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии

Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии, сообщает Associated Press со ссылкой на синоптиков.

В сообщении уточняется, что сохраняется угроза выпадения ливневых осадков.

Ранее сообщалось, что двое погибших в результате тропического шторма «Альберто» в Северной Каролине оказались журналистами. Они снимали сюжет о непогоде, когда на их внедорожник упало дерево.

Также ранее губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила чрезвычайное положение в связи с приближающимся ураганом «Альберто».