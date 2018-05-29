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Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии
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Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ураган «Альберто» ослаб до тропической депрессии, сообщает Associated Press со ссылкой на синоптиков.
В сообщении уточняется, что сохраняется угроза выпадения ливневых осадков.
Ранее сообщалось, что двое погибших в результате тропического шторма «Альберто» в Северной Каролине оказались журналистами. Они снимали сюжет о непогоде, когда на их внедорожник упало дерево.
Также ранее губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила чрезвычайное положение в связи с приближающимся ураганом «Альберто».
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