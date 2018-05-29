Следователи изъяли образцы топлива с баз вылета упавшего в Хабаровском крае вертолета

ХАБАРОВСК , 29 мая. / ТАСС /. Следователи осмотрели место крушения частного вертолета в тайге в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края , изъяли образцы топлива с мест базирования судна. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Частный вертолет «Газель» совершил жесткую посадку в трех километрах от реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края вечером 20 мая и после падения загорелся. Находившиеся на борту люди отправились в охотничий домик, расположенный в километре от места происшествия, однако по пути один из них скончался. Остальные добрались до зимовья, оттуда их, а также тело погибшего, забрал вылетевший из села Чумикан частный вертолет Ми-2. Пострадавших доставили в больницы Приамурья. По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Следователи прибыли на место происшествия, установили, что вертолет полностью сгорел, изъяли образцы топлива и документы на судно с мест базирования", — сказал сотрудник пресс-службы. Он уточнил, что бортовые самописцы конструкцией вертолета не предусмотрены.

В рамках уголовного дела по факту крушения судна были допрошены свидетели и потерпевшие, тело погибшего мужчины передано для экспертизы.