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Следователи изъяли образцы топлива с баз вылета упавшего в Хабаровском крае вертолета
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Следователи изъяли образцы топлива с баз вылета упавшего в Хабаровском крае вертолета 

ТАСС 27 минут назад
ХАБАРОВСК, 29 мая. /ТАСС/. Следователи осмотрели место крушения частного вертолета в тайге в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, изъяли образцы топлива с мест базирования судна. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Частный вертолет «Газель» совершил жесткую посадку в трех километрах от реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края вечером 20 мая и после падения загорелся. Находившиеся на борту люди отправились в охотничий домик, расположенный в километре от места происшествия, однако по пути один из них скончался. Остальные добрались до зимовья, оттуда их, а также тело погибшего, забрал вылетевший из села Чумикан частный вертолет Ми-2. Пострадавших доставили в больницы Приамурья. По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Следователи прибыли на место происшествия, установили, что вертолет полностью сгорел, изъяли образцы топлива и документы на судно с мест базирования", — сказал сотрудник пресс-службы. Он уточнил, что бортовые самописцы конструкцией вертолета не предусмотрены.
В рамках уголовного дела по факту крушения судна были допрошены свидетели и потерпевшие, тело погибшего мужчины передано для экспертизы.
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