В Сибири горит около 14 тыс. га леса

"На территории лесного фонда Забайкальского края действуют три лесных пожара общей площадью 6,59 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в пресс-службе министерства.

Еще один пожар площадью 6,58 тыс. га действует на отдаленной и труднодоступной территории в Тунгиро-Олекминском районе на севере Забайкалья. Он не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на его тушение превышают вред, который он может причинить. Поэтому местными властями принято решение о приостановке работ по тушению этого пожара.

Такое же решение принято по пожару на площади 469 га в Баунтовском районе на севере Бурятии . «На утро 29 мая продолжаются работы по тушению лесного пожара на 0,5 га в Джидинском районе», — сообщили в республиканском Агентстве лесного хозяйства. В Иркутской области зарегистрировано четыре пожара на 114 га — три очага в Братском районе и один в Нижнеилимском. Они локализованы, ведутся работы по их тушению, уточнили в региональном правительстве.

В целом на территории Сибири с природными пожарами борются около 100 человек. Кроме того, в постоянной готовности находятся свыше 4 тыс. военнослужащих в составе объектовых и гарнизонных пожарных команд Восточного военного округа (ВВО). В самих соединениях и воинских частях ВВО для предотвращения пожаров обработано более 2 тыс. га территорий. Особое внимание уделено противопожарной безопасности арсеналов, баз хранения и складов с топливом.

"Уже опахано более 2 тыс. га территории, в том числе более 830 га охранных периметров, свыше 110 га технических территорий. Также более 1,1 тыс. га опахано для создания специальных 50-метровых полос, предназначенных для недопущения подхода низовых пожаров к военным объектам", — сообщили в пресс-службе ВВО.