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В Сибири горит 14,6 тыс. га тайги
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В Сибири горит 14,6 тыс. га тайги 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лесные пожары в Сибири на утро среды действуют на площадки около 14600 га. По данным региональных властей, наиболее сложная обстановка остается в Забайкальском крае.
"По состоянию на 08:00 (02:00 мск) 30 мая, на территории лесного фонда Забайкальского края действует шесть лесных пожаров в Карымском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Чернышевском, Тунгиро-Олекминском районе на общей площади 7211 га. Из них два лесных пожара локализованы в Петровск-Забайкальском и Чернышевском районе на общей площади 10 га", — говорится в сообщении краевого минприроды.
Под данным властей, угрозы населенным пунктам очаги не представляют. В тушении участвует 101 человек, в том числе парашютисты-десантники, и 13 единиц техники. Для переброски парашютистов и груза в труднодоступные районы Забайкалья задействованы три вертолета МИ-8.
По данным космического наблюдения, на дальних территориях в Тунгиро-Олекминском районе действует очаг возгорания площадью 6765 га. Тушение не производится из-за удаленности территории.
Бурятия и Иркутской область
Более спокойная обстановка складывается в лесах Иркутской области и Бурятии. В частности, на территории республики тушение природных пожаров в настоящий момент не производится. В Баунтовском районе действуют два очага: на площади 554 га и 60 га, оба находятся в зоне космического мониторинга.
"Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред", — пояснили в республиканском ГУ МЧС.
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском и Кабанском районах. Все они ликвидированы к концу дня. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 га.
В Иркутской области, по данным пресс-службы правительства региона, действуют два лесных пожара: в Иркутском районе на площади 70 га и в Жигаловском районе на площади 5 га. За прошедшие сутки в иркутских лесах были ликвидированы четыре возгорания на общей площади 28,3 га в Иркутском, Куйтунском, Нижнеилимском, Братском и Тайшетском районах.
Во вторник лесникам удалось предотвратить переход лесного пожара близ деревни Хайрюзовка на жилые дома, а также на расположенное близ нее садоводство Тихий Лес в Иркутском районе. «Летчик-наблюдатель Иркутской базы авиационной охраны лесов заметил дым на берегу реки Куда и передал информацию на пульт региональной диспетчерской службы. Менее чем за час огонь распространился с 1 до 8 га. Оперативное реагирование позволило в короткие сроки ликвидировать возгорание и не допустить перехода огня на жилые дома», — отметили в пресс-службе.
С пожаром близ деревни боролись 12 человек. По предварительным данным, он произошел по вине отдыхавших на берегу реки.
ТАСС: последние новости
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