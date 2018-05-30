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В Забайкалье растет площадь лесных пожаров
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В Забайкалье растет площадь лесных пожаров 

Авторадио 23 минуты назад
Сейчас она составляет более семи тысяч гектаров. За сутки количество очагов выросло в два раза. В МЧС говорят, что угрозы населенным пунктам при этом нет. В регионе установилась сухая и жаркая погода.
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