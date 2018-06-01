Лесные пожары охватили почти 8 тыс. га в Забайкалье

"На 08:00 местного времени (02:00 мск), на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 17 лесных пожаров общей площадью 7,97 тыс. га. Четыре из них локализованы на 60 га. Угрозы населенным пунктам нет", — сказали в пресс-службе. Утром в четверг в Забайкалье бушевали десять лесных пожаров на площади свыше 7,3 тыс. га.

Как отметили в пресс-службе, тушением огня занимается 395 человек, задействовано 75 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8.

В министерстве уточнили, что один из очагов площадью 6,76 тыс. га расположен на труднодоступной и удаленной территории в Тунгиро-Олекминском районе на севере Забайкалья. Этот пожар не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на его тушение превышают вред, который он может причинить. Поэтому принято решение о приостановке работ по тушению этого пожара.

По информации Забайкальского гидрометцентра, в пятницу в регионе края ожидается высокая пожарная опасность. Это связано с тем, что в крае установилась сухая и жаркая погода с температурой воздуха до 36 градусов.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. Основная причина пожаров — человеческий фактор. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах.