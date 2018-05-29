Из-за землетрясения над Индонезией повисло токсичное облако

Между островами Сумба и Сумбава в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки зафиксировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН , передает «Интерфакс»

Эпицентр находился в 104 км к югу от города Бима.

Напомним, 22 мая потоки лавы из гавайского вулкана Килауэа преодолели 24 км и достигли Тихого океана. Раскаленные потоки смешались с соленой водой и в воздух поднялось токсичное облако. Местные власти просят жителей и гостей островов избегать близлежащих к вулкану районов.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Тогда произошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате более 35 домов были уничтожены, десятки тысяч человек эвакуированы с острова.

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