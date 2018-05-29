Ещё
Жилой дом сгорел в Пильнинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилой дом сгорел в Пильнинском районе 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар в деревне Ягодное произошел 27 мая. Сгорел дом и надворная постройка на площади 115 кв.м.
Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.
Newsroom24: последние новости
Грозы и сильный ветер ожидаются 27 мая в Нижегородской области Шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области 24 мая Большой дом и надворная постройка сгорели из-за неизвестных в Первомайске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах35
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1050
Кипр закрывает счета граждан РФ8
Абрамович получил новое гражданство1145
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык145
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение