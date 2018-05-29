Жилой дом сгорел в Пильнинском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар в деревне Ягодное произошел 27 мая. Сгорел дом и надворная постройка на площади 115 кв.м.

Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.