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Жилой дом сгорел в Пильнинском районе
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Жилой дом сгорел в Пильнинском районе
Newsroom24
52 минуты назад
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Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар в деревне Ягодное произошел 27 мая. Сгорел дом и надворная постройка на площади 115 кв.м.
Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.
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