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Вулкан Эбеко проснулся в Сахалинской области
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Вулкан Эбеко проснулся в Сахалинской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: телеканал «360»
Выброс пепла произошел над вулканом на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Об стало известно от местных жителей.
Высоту столба пепла сахалинцы оценивают в несколько километров. Действующий вулкан находится в семи километрах от Северо-Курильска, однако жителям пока ничего не угрожает. Ветер уносит пепел в противоположную сторону.
Несмотря на это вулканические выбросы доставляют жителям множество неудобств. Горожане жалуются, что серая пыль покрыла все вокруг. Людям приходится надевать защитные маски для защиты органов дыхания.
Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского. На его вершине расположено несколько кратеров. Из них сольфатары выходят на поверхность. Вулкан стал причиной появления термальных источников и горячих озер.
На Гавайях из‐за извержения вулкана Килауэа возникла угроза выбросов токсичного газа. Причиной этому стала близость потоков лавы к геотермальной электростанции.
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