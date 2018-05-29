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Журналисты стали жертвами непогоды в Северной Каролине
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Журналисты стали жертвами непогоды в Северной Каролине 

Российская Газета 2 часа назад
Два человека, погибших в результате непогоды в американском штате Северная Каролина, были сотрудниками телеканала WYFF. Об этом сообщает РИА Новости.
Телеведущий Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелцер освещали последствия обрушившихся на штат сильных дождей. По данным WYFF, журналисты скончались «в понедельник из-за того, что дерево упало на их внедорожник».
Северная Каролина находится достаточно далеко от центра шторма «Альберто», который перемещается по Алабаме, однако в штате идут сильные дожди.
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