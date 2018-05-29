В штате Северная Каролина два человека погибли из-за шторма «Альберто» 

В понедельник, 28 мая, два человека погибли в штате Северная Каролина из-за субтропического шторма «Альберто», обрушившегося на США. Такие данные сообщил телеканал NBC.
Как уточняется, инцидент произошел в западном округе Полк, передает ТАСС. Из-за сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, в результате погибли водитель и пассажир.
В понедельник субтропический шторм «Альберто» достиг берегов Флориды. В настоящее время максимальная скорость ветра в эпицентре составляет 20,3 метра в секунду. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида из-за «Альберто» был введен режим ЧС. Также чрезвычайное положение было объявлено в штатах Джорджия, Каролина и Теннесси.