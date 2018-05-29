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Тропическая депрессия: специалисты сообщили об ослаблении шторма «Альберто»
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Тропическая депрессия: специалисты сообщили об ослаблении шторма «Альберто» 

Федеральное агентство новостей 57 минут назад
Москва, 29 мая. Шторм «Альберто», унесший на этой неделе жизни двух человек в США, ослаб до тропической депрессии, сообщили во вторник в Национальном центре США по слежению за ураганами.
При этом, как отмечают специалисты, «Альберто» продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 19 километров в час, остается актуальной угроза сильных ливней.
Напомним, ранее в американском штате Северная Каролина в шторме погибли два журналиста телеканала WYFF News 4, которые снимали сюжет о последствиях шторма. Режим ЧС был введен в штатах Алабама, Флорида и Миссисипи. Специалисты прогнозировали, что последствия от урагана обойдутся США в один миллиард долларов.
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