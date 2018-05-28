Ростуризм призвал туроператоров предупреждать о шторме «Альберто» на Кубе

Ранее в понедельник испанское агентство EFE сообщило, что более 5 тысяч человек на Кубе были вынуждены покинуть свои дома из-за субтропического шторма «Альберто». По прогнозу института метеорологии Кубы, интенсивные дожди продолжатся на острове в течение ближайших 24 часов.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Кубу, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на Кубе, следить за метеосводками, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

Информации о российских туристах, находившихся в вышеперечисленных районах Кубы, не поступало, ссылается Ростуризм на данные ДСКЦ МИД РФ.

По данным EFE, в провинции Санкти-Спиритус в центральной части Кубы эвакуированы около 3 тысяч человек из-за угроз затопления, в том числе в районе водохранилища Саса, где из-за переполнения пришлось начать незапланированный сброс воды. Еще 2 тысячи человек были эвакуированы в провинции Санта-Клара. Среди пострадавших от урагана районов Кубы также Пинар-дель-Рио, Артемиса и Матансас, а также центр Сьего-де-Авила.

"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом. Ранее власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением «Альберто».