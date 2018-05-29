В Румынии при взрыве снаряда времен войны погиб человек

Румынии в результате взрыва снаряда один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инспекцию чрезвычайных ситуаций страны.

Инцидент произошел в понедельник в лесу уезда Бакэу. Взорвался задетый рабочими снаряд времен Второй мировой войны.

"В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, еще двое пострадали, — приводит агентство сообщение инспекции. — Одному из них оторвало левую руку, он получил множественные раны из-за осколков. У второго задета бедренная артерия, раны в области груди и гениталий".

Пострадавшие на двух вертолетах доставлены в больницы.