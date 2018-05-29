Ещё
В Румынии при взрыве снаряда времен войны погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Румынии при взрыве снаряда времен войны погиб человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Румынии в результате взрыва снаряда один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инспекцию чрезвычайных ситуаций страны.
Инцидент произошел в понедельник в лесу уезда Бакэу. Взорвался задетый рабочими снаряд времен Второй мировой войны.
"В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, еще двое пострадали, — приводит агентство сообщение инспекции. — Одному из них оторвало левую руку, он получил множественные раны из-за осколков. У второго задета бедренная артерия, раны в области груди и гениталий".
Пострадавшие на двух вертолетах доставлены в больницы.
Российская Газета: последние новости
Лавров: Расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает "дело Скрипалей" Минобороны назвало домыслы о Boeing "удручающими своей глупостью" На Гавайях возникла угроза утечки ядовитого газа
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык127
Абрамович получил новое гражданство1107
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1013
Киркоров обратился к обокравшим его ворам135
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян125
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение