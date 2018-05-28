В результате землетрясения в городе Сунъюань в провинции Цзилинь повреждены более 10 тыс. строений

Чанчунь, 28 мая / Синьхуа / — По данным на 18:00 текущего дня, в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в городе Сунъюань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая , нанесен ущерб более 10 тыс. строений, пострадавших нет. Об этом сообщил корр. Синьхуа с пресс-конференции, проведенной сегодня вечером народным правительством города Сунъюань.

В настоящее время в пострадавших районах из зданий, в которых существует угроза обрушения, полностью эвакуированы люди. В полном объеме ведется работа по оказанию помощи людям.

Сегодня в 01:50 в районе Нинцзян города Сунъюань провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,7. По данным на 19:00 текущего дня, в этом районе зафиксировано 198 афтершоков. —0—