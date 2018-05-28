На Америку идёт новый ураган Катрина

Потери от субтропического урагана «Альберто», неумолимо надвигающегося к южному побережью Соединённых Штатов , могут составить $1 млрд Ещё примерно$ 600 млн южные штаты могут потерять из-за того, что не приедут туристы. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию Enki Research пишет Bloomberg . Но ещё больший ущерб могут нанести другие ураганы в Атлантическом океане, ожидающиеся в этом году. Как сообщает телеканал Fox News, метеорологи говорят, что в 2018-м ураганы будут «чуть выше нормы». Но такой же прогноз делали и на 2017 год, однако США были поражены сразу несколькими разрушительными ураганами.

Достаточно сказать, что ураган «Ирма», бушевавший в начале сентября прошлого года, был самым продолжительным природным бедствием такого рода за всю историю наблюдения. Тогда скорость порывов ветра достигала 360 км/час. Общий ущерб от «Ирмы» составил более 60 млрд долларов, погибло 134 человека. Власти Флориды были вынуждены эвакуировать четверть всего населения штата — более шести миллионов человек. Чуть ранее на Техас обрушился ураган «Харви». Он унёс жизни 83 человек, а ущерб составил почти 70 млрд долларов.

Поэтому нынешние прогнозы о том, что ураганы будут «немного выше нормы», не вызывают у населения страны доверия. Синоптики говорят, что людей ожидает от пяти до девяти ураганов, причём до четырёх ураганов может быть очень сильных, со скоростью ветра свыше 200 км/час. Опасность представляют не только сильные порывы ветра, но и связанные с ураганами проливные дожди.

С наводнениями люди столкнулись уже сейчас. Например, в штате Мэриленд. Те, кто стал свидетелем катаклизма, говорят, что подобное видели в 2016 году. Тогда многие люди лишились своих домов. И только отстроившись заново, они снова всего лишились. «Такие наводнения бывают раз в тысячу лет, а у нас таких два в течение двух лет», — говорит губернатор штата Ларри Хоган. На выложенных в соцсетях фото и видео видно, что на некоторых улицах городов затопило первые этажи домов. Без вести пропал один человек. Чрезвычайное положение введено не только в Мэриленде, но и во Флориде, Алабаме и Миссисипи — в связи с приближением «Альберто».

Синоптики признаются, что не могут дать точного прогноза, что ждать людям. Зарождение, развитие и движение урагана зависят от многих факторов: от потоков воздушных масс, температуры воздуха и воды в океане и т.д. Сильный ураган может затихнуть, когда подойдёт к берегу, а может наоборот усилиться.

Global Look Press/MS-1923/Alison Wright

Метеорологи сетуют, что могут дать гражданам страны только полезные советы, но успокоить и точно предсказать силу урагана — не в состоянии. Специалисты подчёркивают: на случай сильных ветров и наводнения обязательна страховка имущества, а, учитывая, что ураганы разрушают часто и промышленные предприятия, их тоже лучше застраховать. Но главное — заранее продумать план эвакуации. Деньги, документы, еда на первое время должны быть собраны в одном месте. В случае приближения урагана люди должны точно знать, куда направляться, покинув свой дом. Для того, чтобы последствия были как можно менее губительными, требуются совместные усилия федерального правительства, местных властей и общественности, отмечают специалисты.