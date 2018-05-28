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Сильный шторм обрушился на курортный поселок в Запорожской области
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Сильный шторм обрушился на курортный поселок в Запорожской области 

360tv.ru 55 минут назад
Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГСЧС.
В результате природного катаклизма размыло Федотову Косу, на которой находятся около 150 баз отдыха. Одна из них оказалась под водой.
Спасатели вытащили из воды 11 автомобилей и автобус, вывезли на безопасную территорию 26 человек, из них трое — дети.
24 мая в Тюмени мощный ураган нанес городу массовые разрушения. Опрокинутые деревья оборвали провода, с домов сорвало крыши, обвалились кирпичные стены, повреждения получили автомобили и рекламные конструкции.
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