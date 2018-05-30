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В Петербурге полностью потушили пожар в торговом доме «Пассаж»
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Задержан помощник Лукашенко
Задержан помощник Лукашенко

В Петербурге полностью потушили пожар в торговом доме «Пассаж» 

Авторадио 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Пострадавших нет, зданию середины XIX, которое является памятником архитекторы, ущерб не нанесен. Накануне из комплекса были эвакуированы более 500 человек.
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