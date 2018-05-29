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Противопожарные полосы вспахали в «Лосином острове»
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Противопожарные полосы вспахали в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В весенний период на территории национального парка было создано более ста км минерализованных полос.
В национальном парке «Лосиный остров» сообщили, что этой весной практически в ежедневном режиме проходят работы по противопожарной опашке лесных участков заповедника. Основные работы проводит специально оборудованный двухотвальным лесным плугом трактор. В результате опашки образуется полоса шириной до полутора метров. Такие полосы называют минерализованными, они то и являются важной частью подготовки к пожароопасному периоду.
Такие полосы, по мнению специалистов, останавливают распространение низового пожара на протяжении всего сезона. Сегодня на территории нацпарка было создано свыше ста км таких полос. Кроме того эти полосы регулярно обновляются и восстанавливаются, а так же создаются новые.
Отметим, что работы проводятся в первую очередь на тех участках, где идет высадка новых саженцев. Это связано с тем, что лесные пожары несут наибольшую опасность для молодых неокрепших деревьев.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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