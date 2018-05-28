Под Запорожьем эвакуировали около 200 человек с подтопленных баз отдыха

Об этом сообщает ГУ ГЧСЧ в Запорожской области.

«Эвакуировали около 200 человек, из них 60 детей. Почти 100 человек перевезли тракторами. Еще 30 машин и около 100 человек, которые находились на самых проблемных участках, спасатели на автомобиле высокой проходимости САРМ отбуксировали на безопасную территорию», — сказано в нем.

Отмечается, что запас еды у отдыхающих был.

На то же время подтопленными оставалось около половины баз отдыха.

В субботу 26 мая на побережье Азовского моря ухудшились погодные условия, что привело к частичному подтоплению Кирилловки.

Тогда спасатели с помощью тросов вытащили из района подтопления 11 легковых автомобилей и вывезли 23 человека, из которых трое были детьми.

Также сообщается о подтоплении на Федотовой косе пешеходной зоны и пляжа.