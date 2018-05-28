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Под Запорожьем эвакуировали около 200 человек с подтопленных баз отдыха
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Под Запорожьем эвакуировали около 200 человек с подтопленных баз отдыха 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает ГУ ГЧСЧ в Запорожской области.
«Эвакуировали около 200 человек, из них 60 детей. Почти 100 человек перевезли тракторами. Еще 30 машин и около 100 человек, которые находились на самых проблемных участках, спасатели на автомобиле высокой проходимости САРМ отбуксировали на безопасную территорию», — сказано в нем.
Отмечается, что запас еды у отдыхающих был.
На то же время подтопленными оставалось около половины баз отдыха.
В субботу 26 мая на побережье Азовского моря ухудшились погодные условия, что привело к частичному подтоплению Кирилловки.
Тогда спасатели с помощью тросов вытащили из района подтопления 11 легковых автомобилей и вывезли 23 человека, из которых трое были детьми.
Также сообщается о подтоплении на Федотовой косе пешеходной зоны и пляжа.
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