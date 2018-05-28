Девушка погибла при пожаре в доме в Краснодаре

В доме проживала семья с детьми. Ночью женщину разбудил запах дыма. Огонь вспыхнул в комнате, где она спала с детьми. Ей удалось вывести ребят на улицу. После этого женщина вернулась в дом за 17-летней девушкой. Но спасти ее не получилось.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неострожности. Обстоятельства инцидента уточняются.