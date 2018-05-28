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Девушка погибла при пожаре в доме в Краснодаре
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Девушка погибла при пожаре в доме в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
17‐летняя девушка погибла в загоревшемся доме в поселке Ильском Краснодарского края. Пожар произошел 28 мая около трех ночи, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В доме проживала семья с детьми. Ночью женщину разбудил запах дыма. Огонь вспыхнул в комнате, где она спала с детьми. Ей удалось вывести ребят на улицу. После этого женщина вернулась в дом за 17-летней девушкой. Но спасти ее не получилось.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неострожности. Обстоятельства инцидента уточняются.
В Якутии произошел пожар в здании обогатительной фабрики «АЛРОСА». Информации о пострадавших нет.
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