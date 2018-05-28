Жуть: ураган превратили в смятую банку остановку под Костромой

Гроза в Судиславском районе накануне разбушевалась не на шутку, узнал KOSTROMA.TODAY. Стихия заставила местных жителей прятаться по домам.

Жители Судиславля говорят, что 27 мая в поселке творился настоящий кошмар. Недаром накануне в области был объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Всю его мощь судиславцы почувствовали на себе — ветер ломал в поселке деревья, обрывал провода.

Одним порывом стихия вырвала из земли автобусную остановку и бросила ее о землю так, что конструкция практически превратилась в комок.

О пострадавших людях информации нет.