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Жуть: ураган превратили в смятую банку остановку под Костромой
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Жуть: ураган превратили в смятую банку остановку под Костромой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Гроза в Судиславском районе накануне разбушевалась не на шутку, узнал KOSTROMA.TODAY. Стихия заставила местных жителей прятаться по домам.
Жители Судиславля говорят, что 27 мая в поселке творился настоящий кошмар. Недаром накануне в области был объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Всю его мощь судиславцы почувствовали на себе — ветер ломал в поселке деревья, обрывал провода.
Одним порывом стихия вырвала из земли автобусную остановку и бросила ее о землю так, что конструкция практически превратилась в комок.
О пострадавших людях информации нет.
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