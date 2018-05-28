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В Херсонской области второй день бушуют лесные пожары
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В Херсонской области второй день бушуют лесные пожары 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 28 мая, около 13.30 вблизи с. Раденск Олешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 50 га, из них 10 га верховой пожар.
«По состоянию на 16.30 тушение низового и верхового пожара на площади около 50 га осложняется сильными порывами ветра», — говорится в сообщении.
В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. К ликвидации пожара привлечено 116 человек и 36 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 17 единиц техники; в том числе 3 единиц авиационной техники (от ГСЧС — 2 самолета Ан-32П, от Министерства обороны — вертолет Ми-8), от лесного хозяйства 47 человек и 19 единиц техники.
Авиацией совершено 3 сброса воды (9 т воды): вертолетом Ми-8 Минобороны 2 сбросы (4 т воды) и самолетом Ан-32П ГСЧС 1 сброс (5 т воды).
На месте пожара развернут передвижной пункт управления, координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области.
27 мая в Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) на площади 25 га. В тот же день пожар был локализован.
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