В Херсонской области второй день бушуют лесные пожары

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 28 мая, около 13.30 вблизи с. Раденск Олешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 50 га, из них 10 га верховой пожар.

«По состоянию на 16.30 тушение низового и верхового пожара на площади около 50 га осложняется сильными порывами ветра», — говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. К ликвидации пожара привлечено 116 человек и 36 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 17 единиц техники; в том числе 3 единиц авиационной техники (от ГСЧС — 2 самолета Ан-32П, от Министерства обороны — вертолет Ми-8), от лесного хозяйства 47 человек и 19 единиц техники.

Авиацией совершено 3 сброса воды (9 т воды): вертолетом Ми-8 Минобороны 2 сбросы (4 т воды) и самолетом Ан-32П ГСЧС 1 сброс (5 т воды).

На месте пожара развернут передвижной пункт управления, координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области.

27 мая в Херсонской области произошло возгорание лесной подстилки на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) на площади 25 га. В тот же день пожар был локализован.