В КЧР объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозой и градом

Карачаево-Черкесии вечером в понедельник, 28 мая, прогнозируются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Республиканское ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ожидающихся осадков.

«До конца суток 28 мая в КЧР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 метра в секунду, на реках повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим возможны подтопления низинных и прибрежных территорий, перекрытия автомобильных и железных дорог, повреждения опор ЛЭП и мостов, разрушения жилых домов и строений. Сильный ветер может повалить деревья и повредить кровли зданий. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность.