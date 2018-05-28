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В КЧР объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозой и градом
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В КЧР объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней с грозой и градом 

«Это Кавказ» 42 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
В Карачаево-Черкесии вечером в понедельник, 28 мая, прогнозируются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Республиканское ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ожидающихся осадков.
«До конца суток 28 мая в КЧР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 метра в секунду, на реках повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с этим возможны подтопления низинных и прибрежных территорий, перекрытия автомобильных и железных дорог, повреждения опор ЛЭП и мостов, разрушения жилых домов и строений. Сильный ветер может повалить деревья и повредить кровли зданий. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность.
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