Пожар произошел в одной из квартир на юго‑востоке Москвы

Четырех человек спасли в доме на улице Академика Скрябина, где в одной из квартир произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В понедельник в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Скрябина, дом 25/1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу.

«По данному адресу происходило загорание на общей площади около 6 квадратных метров в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе проведения работ по ликвидации загорания из соседних квартир было спасено четыре человека, спасенных передали медикам для осмотра», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 17:26 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.