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Пожар произошел в одной из квартир на юго‑востоке Москвы
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Пожар произошел в одной из квартир на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Четырех человек спасли в доме на улице Академика Скрябина, где в одной из квартир произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
В понедельник в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Академика Скрябина, дом 25/1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу.
«По данному адресу происходило загорание на общей площади около 6 квадратных метров в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе проведения работ по ликвидации загорания из соседних квартир было спасено четыре человека, спасенных передали медикам для осмотра», — говорится в сообщении.
Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 17:26 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.
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