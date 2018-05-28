Четыре человека спасены из горящего дома на улице Академика Скрябина

Площадь возгорания составила примерно 6 квадратных метров.

В понедельник, 28 мая, в жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы загорелась квартира. Об этом ГУ МЧС России сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

Отмечается, что из соседних квартир было спасено 4 человека. Площадь пожара составила примерно 6 квадратных метров. В настоящее время его удалось ликвидировать.

Возгорание произошло по адресу: улица Академика Скрябина, дом № 25/1.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.

Информация о пожаре по адресу улица Академика Скрябина, д.25/1: В ходе тушения загорания личных вещей на площади около 6 кв.м. в квартире — было спасено 4 человека из соседних квартир. Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.https://t.co/pfsVsrUpOE

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 мая 2018 г.

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