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Четыре человека спасены из горящего дома на улице Академика Скрябина
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Четыре человека спасены из горящего дома на улице Академика Скрябина 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадь возгорания составила примерно 6 квадратных метров.
В понедельник, 28 мая, в жилом доме в Юго-Восточном административном округе Москвы загорелась квартира. Об этом ГУ МЧС России сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.
Отмечается, что из соседних квартир было спасено 4 человека. Площадь пожара составила примерно 6 квадратных метров. В настоящее время его удалось ликвидировать.
Возгорание произошло по адресу: улица Академика Скрябина, дом № 25/1.
В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало.
Информация о пожаре по адресу улица Академика Скрябина, д.25/1: В ходе тушения загорания личных вещей на площади около 6 кв.м. в квартире — было спасено 4 человека из соседних квартир. Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.https://t.co/pfsVsrUpOE
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 мая 2018 г.
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