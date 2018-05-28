Ещё
Четырех человек спасли при тушении пожара в квартире на юго-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четырех человек спасли при тушении пожара в квартире на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Пожарные спасли четырех человек из дома в Выхино-Жулебино, где в одной из квартир произошло возгорание, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Возгорание произошло в квартире в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Академика Скрябина в д. 25/1, корп. 3. Пожарные спасли четырех человек из соседних квартир», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что возгорание произошло в квартире на кухне на четвертом этаже. Площадь горения составила около 6 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован.
Агентство «Москва»: последние новости
Самолет «Победы» рейса Москва-Астрахань совершил посадку во Внуково из-за неисправного двигателя UTair проведет расследование причин повреждения стойки шасси самолета Магнитогорск-Москва Ростуризм призвал россиян на Кубе следить за метеосводками из-за урагана «Альберто»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года527
В Кемерово начали массово увольняться пожарные73
Киркоров ограблен211
Абрамович сменил гражданство58
К российским туристам обратились с предупреждением59
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович сменил гражданство
Ближний Восток В мире
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение