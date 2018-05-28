Четырех человек спасли при тушении пожара в квартире на юго-востоке Москвы

Пожарные спасли четырех человек из дома в Выхино-Жулебино, где в одной из квартир произошло возгорание, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в квартире в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Академика Скрябина в д. 25/1, корп. 3. Пожарные спасли четырех человек из соседних квартир», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что возгорание произошло в квартире на кухне на четвертом этаже. Площадь горения составила около 6 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован.