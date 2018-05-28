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Город в США «смыло» наводнением
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Город в США «смыло» наводнением 

Мир24 43 минуты назад
Чрезвычайное положение из-за наводнения объявлено и в американском городе Эллиотт. Грязный поток воды проносит по улицам деревья и машины, сообщает «МИР 24».
Потоп вызван сильными дождями. Дороги сейчас больше похожи на бушующие реки. Местами вода уже доходит до вторых этажей домов и продолжает прибывать.
Люди снимают, как на их глазах уплывают автомобили, заборы и уличная мебель. Власти просят граждан не покидать дома, а лучше подняться на верхние этажи или крыши.
Прогноз метеорологов неблагоприятный — дождь будет продолжаться.
Эллиотт-Сити находится вблизи гор, откуда и стекают эти потоки воды. Прошлое подобное наводнение было два года назад, тогда погибло два человека. Сейчас о пострадавших ничего не сообщают.
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