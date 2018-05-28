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Ураган с дождем обрушился на Якутию
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Ураган с дождем обрушился на Якутию 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Шквалистый ветер валил деревья, фонарные столбы, рекламные щиты и крыши в столице Якутске. В результате урагана пострадала девушка, которую сбило с ног от упавшего светофора.
Некоторые районы города оказались, видимость на дорогах приблизилась к нулевой, ряд машин оказались засыпаны обломками. В результате обрушения светофора пострадала девушка.
Источник фото: телеканал «360»
Ураган привел к тому, что 50 тысяч местных жителей столицы и двух регионов Якутии остались без электроснабжения вечером. В частности, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Горного и Хангаласского районов, города Якутска (около 50 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 75 МВт.
Источник фото: телеканал «360»
Самолеты, направлявшиеся из Чокурдаха и Сунтара в Якутск из-за непогоды ушли на запасной аэродром в Хандыгу. Аэропорт работает от резервного источника питания.
Источник фото: телеканал «360»
Ураган обрушился на Якутию сразу после объявления об отставке главы региона Егора Борисова. Местные СМИ и жители нашли природное явление мистическим. Сам Борисов поблагодарил народ за доверие и главу государства за поддержку. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева.
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