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«Пять минут — и крыши нет»
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«Пять минут — и крыши нет» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В среду, 30 мая, штормовой ветер, пришедший на смену жаре в Центральной России, превратился в ураган. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В городах и поселках Нижегородской и Ивановской областей, Татарстана и Удмуртии повреждены крыши домов, рекламные щиты, перевернуты гаражи, упавшие деревья повредили автомобили. Сотни населенных пунктов остались без электричества. Штормовой ветер повредил и башню Нижегородского кремля. Жителям Центральной России рекомендовали оставаться дома как минимум до вечера. Стихия также затронула столицу: из-за сильных порывов ветра был закрыт Московский зоопарк. Очевидцы делятся снимками и видео шторма, а также его последствий в соцсетях. Самое интересное — в Instagram-репортаже «Ленты.ру».
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