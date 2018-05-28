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Кубанские спасатели эвакуировали мужчин, которых унесло на матрасе в море
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Кубанские спасатели эвакуировали мужчин, которых унесло на матрасе в море 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета эвакуировали из Черного моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 километров от берега в районе села Архипо-Осиповка, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Уточняется, что информация о происшествии поступила спасателям МЧС города Крымск в субботу в 21.20 мск.
"Спасатели опросили свидетелей и незамедлительно приступили к обследованию акватории. Утром следующего дня (27 мая) к поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту. Около 15.00 спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавшие обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки", — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, молодых людей 25 и 27 лет обнаружили в 36 километрах от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 километров от берега. Оба спасенных — жители Краснодарского края.
"Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", — цитирует ведомство слова туристов.
Отмечается, что медик МЧС осмотрела пострадавших уже в вертолете — из видимых повреждений молодые люди получили лишь солнечные ожоги. Из-за неблагоприятных погодных условий выполнить посадку в Геленджике было невозможно, в связи с чем мужчин доставили на базу МЧС в Сочи.
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