Пожарные ликвидировали несколько крупных возгораний в Бурятии

За прошедшие сутки экстренные службы потушили лесные пожары в Тункинском национальном парке, а также в Селенгинском и Муйском районах. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу республиканского агентства лесного хозяйства.

На территории Бурятии введен особый противопожарный режим. С начала сезона в регионе зарегистрировано 178 возгораний общей площадью 10,4 тысячи гектаров.

Спасатели приступили к тушению крупного пожара в Селенгинском районе. Также приостановлены работы по ликвидации огня в Баунтовском районе, который не угрожает безопасности местных жителей.

По данным пресс‐службы министерства лесного хозяйства Красноярского края, 26 и 27 мая сотрудники лесопожарного центра потушили девять пожаров в пяти разных районах. Общая площадь возгораний составила 200,8 гектара.