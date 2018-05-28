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Пожарные ликвидировали несколько крупных возгораний в Бурятии
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Пожарные ликвидировали несколько крупных возгораний в Бурятии 

360tv.ru 55 минут назад
За прошедшие сутки экстренные службы потушили лесные пожары в Тункинском национальном парке, а также в Селенгинском и Муйском районах. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс‐службу республиканского агентства лесного хозяйства.
На территории Бурятии введен особый противопожарный режим. С начала сезона в регионе зарегистрировано 178 возгораний общей площадью 10,4 тысячи гектаров.
Спасатели приступили к тушению крупного пожара в Селенгинском районе. Также приостановлены работы по ликвидации огня в Баунтовском районе, который не угрожает безопасности местных жителей.
По данным пресс‐службы министерства лесного хозяйства Красноярского края, 26 и 27 мая сотрудники лесопожарного центра потушили девять пожаров в пяти разных районах. Общая площадь возгораний составила 200,8 гектара.
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