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Разрушительный ураган «Альбето» угрожает бюджету США
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Разрушительный ураган «Альбето» угрожает бюджету США 

News.ru 38 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По оценкам экспертов, субтропический ураган «Альберто», который надвигается на южное побережье Штатов, может причинить значительный ущерб бюджету страны. Так, потери от урагана могут составить более 1 миллиарда долларов.
Порядка 400-500 миллионов долларов от общей суммы ущерба регион потеряет из-за последствий стихии, среди которых могут быть повреждённые машины, крыши домов, а также возможное наводнение, сообщает агентство Bloomberg.
Ещё 600 миллионов долларов регион может лишиться из-за того, что из-за стихии туда не прилетят туристы. Причём 28 мая в США будет отмечаться праздник — День Поминовения, который позволил бы региону привлечь больше путешественников.
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