Разрушительный ураган «Альбето» угрожает бюджету США

По оценкам экспертов, субтропический ураган «Альберто», который надвигается на южное побережье Штатов, может причинить значительный ущерб бюджету страны. Так, потери от урагана могут составить более 1 миллиарда долларов.

Порядка 400-500 миллионов долларов от общей суммы ущерба регион потеряет из-за последствий стихии, среди которых могут быть повреждённые машины, крыши домов, а также возможное наводнение, сообщает агентство Bloomberg