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В Ханты-Мансийском районе сгорела охотничья избушка
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В Ханты-Мансийском районе сгорела охотничья избушка 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
27 мая в Ханты-Мансийском районе в 100 км от окружного центра на территории родовых угодий произошел пожар. Сгорела охотничья избушки и еще несколько деревянных строений.
Под завалами обнаружены тела двух мужчин. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения погибших.
По предварительным данным, мужчины арендовали охотничий домик.
Дознаватели противопожарной службы МЧС проводят пожарно-техническую экспертизу, в ходе которой станет ясно, что послужило причиной возгорания и гибели охотников. Также проводится судебно-медицинская экспертиза.
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