В Ханты-Мансийском районе сгорела охотничья избушка

27 мая в Ханты-Мансийском районе в 100 км от окружного центра на территории родовых угодий произошел пожар. Сгорела охотничья избушки и еще несколько деревянных строений.

Под завалами обнаружены тела двух мужчин. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения погибших.

По предварительным данным, мужчины арендовали охотничий домик.